كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سماح أنور لـ محمد ممدوح: إحنا أسفين ياتيسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة سماح أنور عن أسفها الشديد؛ بسبب هجوم البعض على الفنان محمد ممدوح الشهير بـ"تايسون"، والتنمر به من خلال التعليق الدائم على صوته في أداء الشخصيات التي يجسدها في رمضان الحالي، حيث يشارك بعملين هما "ولد الغلابة" و"قابيل".

ونشرت سماح عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "إحنا اللي آسفين لأننا متنمرين صوتك والدفا اللي فيه هو اللي ميزك وزنك وشكلك شبهنا شبه ابن خالي شبه، شبه جوز أختى، شبه جوز بنت خالتى، أنت موجود في كل شلة وبتبقى دايمًا أحن حد فيها، ومع ذلك الناس طلعت عقدها عليك".

وتابعت: "مشكلة مخارج الحروف مسألة تدريب والوزن الزيادة علاجه الفقدان الضروري والنفس اللي راكب على الصوت يحلها مهندس وأجهزة صوت لكن مشكلة المتنمرين والنفوس المريضة مالهاش حل".