كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل زلزال الحلقة 13 رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من الصراعات المتكررة بين "خليل السواح" ماجد المصري، و"محمد حربي" محمد رمضان، فبعد أن خرج الأخير من السجن قرر تحدي "خليل" مجددا، وأصر على أن يحرجه.

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل زلزال الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، إثارة وتشويق، حيث بدأت بمزيد

وأعلن "ربيع" حسام داغر، نجل شقيقة "خليل السواح" بأنه يريد الاتحاد مع "محمد حربي"، كي ينتقم من خاله، متهما الأخير بالتسبب في وفاة والدته، حيث رفض علاجها في مستشفى جيد، وتركها دون رعاية.