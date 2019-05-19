كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل أبو الجبل الحلقة 13 يتصدر مؤشرات البحث على جوجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواجهة بين وجيه "محمود البزاوى" وحسن أبو جبل "مصطفى شعبان"، حيث طلب الأخير من وجيه معرفة كيف حصل على نسخة من مفتاح منزله وهو المفتاح الذى تم وضعه فى مخزن شعبان ابن عم حسن، وبسببه تم القبض عليه بتهمة سرقة الـ30 مليون جنيه من منزل عائلة أبو جبل.

تصدرات الحلقة الثالثة عشر من مسلسل أبو جبل للنجم مصطفى شعبان، مؤشرات البحث على جوجل، حيث شهدت الحلقة أحداث مثيرة حيث نشبت

يشارك في بطولة المسلسل بجانب مصطفى شعبان ودياب وحسن حسني، كل من نجلاء بدر، ومريم حسن، ودياب، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي،ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.