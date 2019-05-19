كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرنسيسة بيسة الحلقة 12.. تقسيم المدرسة بين مى عز الدين وبوسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى يعرض على قناة الحياة، بطلب "شويكار" – بوسى من بيسة ترك المدرسة ولكنها ترفض، ويتم تقسيم الأرض المبنى عليها المدرسة وأيضا المدرسين والتلاميذ ليكون نصف المدرسة تحت ادارة بيسة والنصف الثانى تحت ادارة بيسة ويحدث أول صدام بينهما فى طابور الصباح بعد تقسيم المدرسة والتلاميذ الى نصفين.

يعود "مرعى" - حجاج عبد العظيم الى الحارة يجد الكل يناديه بالحرامى بعد اذاعة سكسكة أمره بين أهالى الحارة، يحضر أهالى التلاميذ الى المدرسة للشكوى من ما وصلت اليه المدرسة، لتدخل بيسة على الأهالى نقل أبنائهم الى النصف الثانى من المدرسة والذى تديره وبنصف المصاريف 60 ألف جنيه وبالفعل يوافق بعض الآباء على العرض

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ترسل بيسة، مأمون إلى هيصة"- ضياء الميرغنى متعهد الأفراح لإستعارة كراسى منه وتشغليها فى المدرسة، كما تفكر بيسة فى جمع أموال واعطائها لشويكار وشراء نصيبها فى المدرسة ولكن الأمر صعب، وفى نهاية الحلقة تظهر سكسكة وتمسك مرعى بعد هروبه منها فى الحلقة الماضية عندما وجدته فى غرفتها يحاول سرقتها.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.