كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الـ 13 مسلسل أبو جبل رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "أبو جبل" العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، حول تقديم "وجيه" محمود البزاوي إيصالات الآمانة للنيابة وتم القبض على "سعد" دياب، بسبب الإيصالات، لذلك قرر "حسن" مصطفى شعبام، أن يذهب إلى وجيه ويتفق معه على أن يخرج سعد من السجن في مقابل أنه سوف يتنازل له عن الشركة.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب مصطفى شعبان ودياب وحسن حسني، كل من نجلاء بدر، ومريم حسن، ودياب، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي،ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.