كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل ولد الغلابة الحلقة الثالثة عشر رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحداث وتفاصيل جديدة شهدتها الحلقة الثالثة عشر من مسلسل ولد الغلابة للنجم أحمد السقا، حيث يخبر إدوارد، عيسى بأن يشتري نصيبهم في المنزل أو يبع نصيبه لهم، لكن يرفض أخد ميراثه، ويطالب بأن يتفقوا مع محامي لتولي قضية حمزة "كريم عفيفي".

ويذهب عيسى للمدرسة وتحدث مشادة مع المدرسين بسبب الحديث عن اتجاره في المخدرات وقتل ضاحي، ويهدد بالفصل.

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ويتناول ولد الغلابة أحداثًا من واقع الحياة والناس، وتقدم بشكل درامي جديد، خاصة أن العمل تدور أحداثه في "الصعيد"، ما يجعل الأحداث أكثر سخونة منذ إنطلاق عرضه، كما يعد العمل تحديًا جديدًا للنجم أحمد السقا، والذي يقدم "الصعيدى" للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية.

"ولد الغلابة" ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث تسلط الشخصية التي يقدمها السقا في المسلسل الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية.

ويشارك في بطولة ولد الغلابة محمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وغيرهم، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.