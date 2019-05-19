كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10.7 مليون أمريكي يخططون لعدم الذهاب للعمل بسبب الحلقة الأخيرة من صراع العروش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نحو 10.7 مليون أميركي يخططون لعدم التوجه الى العمل الإثنين بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل"صراع العروش" وحوالي 3 ملايين آخرين متأكدين من أنهم سيتأخرون، بحسب ما نشرت شركة أبحاث "هاريس" ومركز “وورك فورس".

وبحسب الاستطلاع، نحو ثلث العاملين البالغين أي 34 بالمئة سيشاهدون الحلقة الأخيرة من "صراع العروش"، لهذا السبب سيكون أكثر من 27 مليون شخص الاثنين أقل إنتاجية من المعتاد أو لن يأتوا إلى العمل على الإطلاق.

ولفت الاستطلاع الى ان حضور مسلسل "صراع العروش" أثر على حضور وأداء 20.4 مليون موظف، في وقت ان 35.8 مليون شخص أهدروا ساعة واحدة على الأقل من وقت عملهم أسبوعيا وهم يتحدثون عن "صراع العروش".