كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل حدود الشر الحلقة 13 رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخبر سعود عمه أبو جاسم بأن ابنته مريم تكتب رواية عن قصة حياتها وتكشف أسرار العائلة، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "حدود الشر" الذي يعرض على قناة "روتانا خليجية"، في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويأخذ سعود أوراق "مريم" من غرفتها، ويذهب لعمه أبو جاسم ويخبره أن مريم ستفضحهم، فجميع أسرار البيت مكتوبة في هذه القصة، ويوعده أبو جاسم بأنه سيتحدث مع مريم، وسأله عن سبب غضبه من هذه الرواية، فيخبره سعود أنها أظهرته خائنًا فيها.