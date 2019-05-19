كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الثالثة عشر مسلسل شباب البومب 8 رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت الحلقة الـ13 من المسلسل الجماهيري، "شباب البومب 8"، أسلوب بعض المؤسسات والفنادق في الترويج لنفسها بطريقة مخادعة، وتمّ تجسيدها في المسلسل بطابع كوميدي.

وحملت الحلقة- التي تأتيكم عبر قناة "روتانا خليجية"، بعد صلاة المغرب مباشرة بتوقيت السعودية- عنوان: "رحلة كان"، حيث ذهب بطل المسلسل فيصل العيسى (عامر) رفقة صديقه محمد الدوسري (ياسر) إلى السوبر ماركت لشراء وصلة كهرباء.

وأعطى محاسب المحل، لعامر "كوبونًا" للربح، كما شاهد مع ياسر إعلانًا في المحل عن "رحلة كان"، فأدخلا الكوبون في الصندوق، وإذا بأحد المسؤولين عن الإعلان، يتصل بعامر يخبره بفوزه بالجائزة.

وظنّ عامر وصديقه ياسر أن الرحلة ستكون إلى مدينة "كان" الفرنسية، لمدة 5 أيام، فهيأ نفسه وصديقه، وقاما بشراء المستلزمات، وحجزا تذكرتين إلى فرنسا، ولم يقف الأمر إلى هنا، بل استدعيا مدرسًا متخصصا باللغة الفرنسية، ليعلمهما بعض المصطلحات.

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وعندما ذهب عامر وياسر إلى مكتب صاحب الإعلان، فوجئا بأن الرحلة ليست إلى مدينة "كان"، بل إلى فندق يسمى "كان"، في السعودية، فتعرضا لموقف محرج، ولم يستطيعا التصرف.

وقرر الثنائي أن يلتزما الفندق خوفًا من الفضيحة، على أن يقوم ياسر بوضع صورهما على الفوتوشوب، ليظهرا أنهما في فرنسا، إلا أنه عندما ذهب ياسر لإحضار حاسوبه من المنزل، شاهده "كفتة"، وأخبر الأصدقاء الآخرين، ثم توجهوا إلى الفندق ليتعرض عامر وياسر للفضيحة.

ونفذ عامر وياسر كل طلبات الأصدقاء الذين رفضوا الخروج من غرفة الفندق، حيث قرروا البقاء معهما، فأحدثوا بلبلة داخل الفندق لكثرة عددهم.

وحاول المسؤولون في الفندق طردهم، لكنهم لم يستطيعوا، بل حوّل عامر غرفة الفندق إلى "دراي كلين"، وهو ما أصاب صاحبه بالجنون في النهاية.