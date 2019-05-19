كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الـ 13 من مسلسل فتنة رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذهبت نورا إلى والدها الشيخ بديوي، تستجديه من أجل أن يسامحها، بعد لقائها مع حبيبها مسعود، الأمر الذي جعل نساء الديرة يتحدثن عنها وعن والدها بالسوء، في أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل “فتنة”، الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية” بتوقيت السعودية.

وخلال الحلقة ظهر الشيخ بديوي، وهو يجلس حزينا قبل أن تدخل عليه ابنته باكية، لتطلب منه أن يسامحها، لأنه يقتل روحها بصمته وعدم حديثه معها، وبأنها لم تفعل شيئا يسيء إليه وإلى سمعتها، بين أهالي الديرة.