كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الـ 13 من مسلسل حضن الشوك رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "حضن الشوك"، المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، أحداثًا مثيرة، حيث التقت فاطمة إلهام الفضالة، مع صديقتها هدى هدى حمدان، وأخبرتها بأن مساعد (إبراهيم الحربي) أخذ من حسابها مبلغا ماليا كبيرا، ويريد تطليقها مقابل أن تتنازل عن هذا المبلغ.

وتعجبت هدى كثيرًا، وسألت فاطمة عما إذا كانت ستتنازل عن هذا المبلغ، للحصول على الطلاق، فأخبرتها فاطمة بأنها وافقت واتفقت معه على الحصول على أموالها بالتقسيط.