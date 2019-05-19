للمرّة الأولى رمضان في البيت اللبناني بطرابلس

اطلق تجمع إنماء لبنان نشاطه الرمضاني تحت عنوان ” ليالي رمضان” بسحور رمضاني شارك به شخصيات سياسية، إحتماعية واعلامية ابرزهم اللواء اشرف ريفي وزوجته، النائب سمير الجسر، اللواء احمد خير، المونسيور الياس البستاني، المستشار الاول لسفارة فلسطين ماهر مشيعل.

وشاركت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي ممثلة رئيس مجلس الوزراء وراعي المناسبة سعد الحريري، في الافتتاح الذي أقيم في البيت اللبناني في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس.

اشارت الصفدي في كلمتها الرسمبة الى أن “الأزمة التي يمر بها لبنان هي أزمة موجعة ولكنها غير مستعصية على الحل”، مؤكدة “ضرورة تضافر جهود الجميع”، ومشيرة إلى “الظروف العامة التي تتمثل بالهموم الوطنية الكبرى أبرزها الموازنة العامة، التي ستنعكس في حال انجازها على العجلة الإقتصادية وعلى انطلاق مشاريع “سيدر” التي لطرابلس وللشمال منها نصيب واف”.

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واعتبرت “أن إقامة هذه الفعالية الرمضانية في “البيت اللبناني” من المعرض تبعث برسالة مفادها أن معرض رشيد كرامي الدولي، بكل أجنحته، جميل، ويستحق إعارته اهتماما مضاعفا ليشكل جزءا فاعلا من اقتصاد المدينة، وأن طرابلس منحازة الى ثقافة الحياة بقدر تشبثها بإيمانها المعتدل ومتمسكة بالعيش الواحد الذي يظللها على مدى تاريخها القديم والحديث”.

اما رئيس المعرض اكرم عويضة شكر رئيس تجمع إنماء لبنان الذي ينظم ليالي رمضان والتي تعتبر “دليلا على أن طرابلس تشكل نموذجا لبنانيا يحتذى به “.

من جهته قال رئيس تجمع إنماء لبنان: “أن رمضان يبقى كريما في كل شيء بعبقه ولقاءاته وما يزعلنا إهمال هذا المرفق وهي المرة الأولى التي يقام فيها لقاء في البيت اللبناني”.

يشار الى ان “ليالي رمضان حول العالم” في البيت اللبناني تستمر لغاية 26 ايار من العاشرة الى الواحدة ليلا .