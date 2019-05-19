خالد القيش ينتصر في "دقيقة صمت".. كاتب العمل والجمهور في حالة انبهار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن قرار النجم السوري خالد القيش بالاكتفاء بعمل واحد في رمضان حتى يتفرغ لشخصيته في مسلسل "دقيقة صمت" تأليف سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري لم يكن مخطئًا.

وكثيرًا ما أكد الفنان خالد القيش أثناء تصويره الدور على أهمية العمل ككل والنص خاصة، والشخصية المسندة إليه؛ الأمر الذي دفعه إلى الالتزام بشكل كامل مع فريق العمل والاعتذار عن أعمال أخرى عرضت عليه.

وما إن بدأ عرض العمل الذي لاقى استحسان المتابعين حتى بدت ملامح شخصية "العميد عصام شاهين" التي يؤديها القيش تتوضح ويتوضح معها إبداعه وموهبته الكبيرة ليعتبر كثيرون أنه لم يأخذ حقه طوال مشواره الدرامي حتى يُظهر إبداعه.

حتى أن الكثير من الفنانين هنؤوه على نجاحه وجهده الذي يقدمه بإقناع كبير، إضافة إلى نبرة صوته وحركات جسمه ونظرات عينيه وتعابير وجهه.

ولم يستطع الكاتب سامر رضوان إلا الاعتراف بإبداع خالد القيش فكتب عبر حسابه الشخصي على موقع الفيسبوك قائلاً: إنه تخوّف كثيرًا عندما أخبره المخرج شوقي الماجري عن نيته في إسناد دور العميد (عصام شاهين) للفنان خالد القيش. ليرد عليه بأنها مغامرة كبيرة قد تودي بالعمل في حال لم يؤدِ القيش الشخصية كما ينبغي. مضيفًا أنه وبعدما شاهد أداء الفنان السوري بات ممتنًا للمخرج على اقتراحه حيث كسب خالد القيش الرهان بأدائه ورفع من سوية العمل ليكسب كل الفريق معه. مضيفًا أنه ممثل بحجم غيمة.

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من جانب آخر مازح القيش زميله الفنان فادي صبيح فكتب له معيدًا حواره في مشهد جمعهما حاول خلاله "عصام شاهين" استمالة أبو العزم واعدًا إياه أنه سيمنحه منزلاً وسيارة ورصيدًا في البنك إن أخبره عن مكان "أمير- عابد فهد" فكتب:"أبو العزم أنا بعدني عند كلامي .. بيت وسياره ورصيد بالبنك قلي وين أمير؟ وفر على حالك وجع قلب "

ليرد عليه فادي صبيح أنه لايمكن أن يخون رفيقه موجهًا تحيته إلى شريكه النظيف كما دعاه.

وتأتي شخصية "عصام شاهين" في العمل لضابط يتورط في عدد من قضايا الفساد الكبيرة مع عدد من رفاقه المتنفذين، وخوفًا من افتضاح أمرهم يغرقون أكثر في الفساد متورطين في مجموعة كبيرة من الأحداث والجرائم لإخفاء كل من يمتلك دليلاً عنهم.