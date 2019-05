بريانكا شوبرا "عروس" في "كان السّينمائيّ" بتوقيع مصمّم لبناني

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اكتسبتْ النّجمة البوليوودية الهوليوودية، بريانكا شوبرا، 36 عامًا، خبرةً في مجال إطلالات الزّفاف، بعد سلسلة حفلات عقد القِران التي أقامتها في نهاية العام الماضي، احتفالًا بزواجها من المُغنّي العالميّ، نيك جوناس، 26 عامًا.

وبناءً على هذه الخبرة، استلهمتْ بريانكا واحدة في إطلالات مهرجان كان من يوم زفافها، فوصلت حدث عرض فيلم "The Best Years of A Life"، مُرتديةً فُستان زفافٍ عصري، بتوقيع مُصمّم الأزياء اللبنانيّ العالميّ، جورج حبيقة، اختارته من مجموعته لصيف وربيع 2019.

وجاء تصميم الفُستان، بقصّة الكورست من الأعلى، الذي اندمج في منتصفه بقماش التول النفّاش، أعطاها مظهر إطلالات راقصات الفلامنكو الإسبانيّات.

وأكملتْ شوبرا إطلالتها، باعتماد مكياجٍ ثقيل بالألوان الدّاكنة، ورفعتْ خصلاتها النّاعمة بتسريحة ذيل الحصان العلويّة الأنيقة، وتزيّنت بعقدٍ ألماسيّ مُطابق للأقراط، التي انسدلتْ من أذنيها.

Advertisements

ولم يُخالف نيك جوناس، قاعدة اللّباس الأبيض، التي وضعتها زوجته شوبرا في ذلك اليوم، فارتدى هو الآخر بدلة بيضاء بالكامل، مع قميص وببيون، وانتعل في قدميه حذاء أكسفورد الأسود.

وبعد انتهاء الحدث، كشف الثّنائيّ عن جانبهما المرح، إذْ عادا إلى فُندقهما الفاره في كان "Hotel Martinez". ووقفاً على شُرفتهما، وبدءا بتناول قطع البيتزا، بينما كانا يلهوان أمام عدسات المُصوّرين.