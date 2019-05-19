نوال الزغبي تُفجر مفاجآت على الهواء حول رفضها التمثيل مع أحمد زكي وحب ابن الجيران

حلت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، ضيفة على برنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة "النهار"، وكشفت العديد من الأمور المهمة ومن أبرزها موعد اعتزالها الغناء والفن، وقصة حبها لابن الجيران، وسبب رفضها التمثيل مع الفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدة أنها رفضت التمثيل مع الفنان الراحل أحمد زكي؛ لأنها لم تر امتلاكها لموهبة التمثيل، مشيرة إلى أن الفنانة هيفاء وهبي من الفنانات اللاتي نجحن كممثلة ومغنية، مشيرة إلى أنها ترغب في عمل دويتو مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، معقبة: "كان هناك مشاريع كثيرة للعمل على دويتو مع شيرين، ولكن في كل مرة ننشغل أنا وهي ولا يستمر الأمر".

قصة حب ابن الجيران

وكشفت المطربة اللبنانية، قصة حبها لابن الجيران، مشيرة إلى أنها كانت تجمعهما علاقة حب متبادلة، في سن الـ13 عامًا، ولكن أسرتها كانت ترفض الأمر، وعندما شاهدها والدها مع هذا الفتى قام بضربها، موضحة: "أكلت قلم تمام من أبويا بسبب ابن الجيران"، مؤكدة أنها تناست الفتى الذي كانت تحبه، بعد أن وبخها والدها وضربها، وأكملت: "الحياة كلها أوجاع، ولو مفيهاش وجع وألم لن يشعر الإنسان بقيمة الحياة".

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اعتزال الغناء

وأكدت نوال الزغبي، أنها ستقرر اعتزال الغناء والفن عند وصولها لسن الـ60، لافتة إلى أنها فكرت أكثر من مرة في الاعتزال؛ بسبب سوء حالتها النفسية وإحساسها أنها لا يوجد لديها جديد تقدمه.

وتابعت أن المشكلات في الوسط الفني أحيانًا تجعلها تفكر بشكل جاد في اعتزال الغناء، لافتة إلى أنه في حالة غضبها من أحد الأشخاص يمكنه أن يصالحها من خلال أن يجلب لها الورد.

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الأكلة المصرية المفضلة

وقالت المطربة اللبنانية نوال الزغبي عن الأكلة المصرية المفضلة لديها، مؤكدة أنها تعشق الحمام المحشي، وتحرص خلال تواجدها في مصر على تناولها، مشيرة إلى أن سر رشاقتها عدم تناول وجبة العشاء، مضيفة: "بقول للنساء علشان تحافظوا على رشاقتكم بطلوا تتعشوا بالليل"، لافتة إلى أنها تتناول على العشاء السلطة، وفي حالة أدت تمارين في الجيم مساء تتناول بعدها بروتينات، لافتة إلى أنها تعتبر حياتها الشخصية خطا أحمر، ولا ترغب في الحديث عنها على الإطلاق.

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