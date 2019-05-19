شكرا لقرائتكم خبر عن البرنسيسة بيسة 13.. أوس أوس ينتحل شخصية ابن عم بيسة للاستيلاء على الميراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر الصراع بين بيسة و"شويكار"- بوسى، بسبب المدرسة خلال الحلقة الـ 13 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين، ويظهر شخص مصرى ايطالى يدعى "روبرتو" – أوس أوس- فى منزل بيسة، ويخبرهم بأنه ابن جمال عفيفى وحضر من روما لتسلم ميراث والده وأنه الوريث الوحيد للأرض المبنى عليها المدرسة وليست بيسة التى بدورها لم تصدف ويحضر المحامى "سلامة" – سليمان عيد بعد أن صدمته سيارة "كاظم" – أمير المصرى فى الحارة.

وأكد سلامة لبيسة أن عملها جمال مقطوع من شجرة ولم يتزوج من الأساس ولكنه أكد صحة أوراق روبرتو لتكشف مكالمة هاتفية جاءت لروبرتو أثناء جلوسه مع بيسة وعائلتها أن "كاظم" – أمير المصرى هو الذى جعل روبرتو ينتحل صفة ابن عم بيسة للاستيلاء على الميراث وإبعاد بيسة عن المدرسة.

تطلب بيسة من روبرتو البقاء معهم المنزل إلى الصباح محاولة منهم لجعله تحت أعينهم، وتأت سكسكة وتفاجأ بوجود روبرتو فى المنزل وتخبره بأن والده مديون لها بـ 300 جنيه ويعطيها 100 يورو وتنصب عليه وترد له 200 جنيه مصرى، وتغيب بيسة عن الذهاب الى المدرسة لتعتقد "شويكار"- بوسى أنها تخلصت منها. Advertisements مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

تطلب بيسة من روبرتو البقاء معهم المنزل إلى الصباح محاولة منهم لجعله تحت أعينهم، وتأت سكسكة وتفاجىء بوجود روبرتو فى المنزل وتخبره بأن والده مديون لها بـ 300 جنيه ويعطيها 100 يورو وتنصب عليه وترد له 200 جنيه مصرى، وتغيب بيسة عن الذهاب الى المدرسة لتعتقد "شويكار"- بوسى أنها تخلصت منها.

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.