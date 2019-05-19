شكرا لقرائتكم خبر عن في الحلقة 13 من "حكايتى".. انتقام وفاء عامر من ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل حكايتي بإصرار "فريدة"- وفاء عامر صاحبة المشغل الذى تعمل به "داليدا" على سرقة تصميماتها، وتشارك به في مهرجان الموضة وتحصل على الجائزة الأولى، لتقوم بعد ذلك داليدا بخطف المايك من يدها لتخبر الجمهور أنها سرقت تصميماتها وأنها ليس لها حق فى هذه الجائزة.

وفي نهاية الحلقة تتصل فريدة- وفاء عامر- بداليدا عقب المهرجان وتسلم الجائزة وأخبرتها أنها لم تعد غضبانة منها، وأنها تريد مصالحتها وعودتها إلى الأتيليه مرة أخرى، و ومن ناحية أخرى اتصلت فريدة – بأدهم- أحمد حاتم، الذى احتفظت برقمه مسبقًا للتخلص من "داليدا" كنوع من الانتقام منها.

مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.