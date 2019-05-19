في ذكرى ميلاد نجله البكر.. راغب علامة يحتفل: “خالد صديقي المقرب”

متابعة الخليج 365: احتفل السوبر ستار راغب علامة بذكرى ميلاد نجله البكر “خالد” مع الجمهور ومتابعيه.
ونشر راغب فيديو تم تصميمه للمناسبة ويحمل لقطات مميزة من طفولة “خالد” وصور تجمعه بوالده في مراحل عمرية مختلفة.
وعلق راغب على الفيديو فكتب عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “منذ ٢١ عامًا أنعم الله علي بأغلى هدية في حياتي.. الحمد والشكر .. كل عام وانت بألف خير حبيبي وصيدقي المقرب خالد”.
من جانبه شكر خالد راغب علامة والده على المعايدة المميزة وكتب بتعليقه على الفيديو: “والله فرجاني أحلى شي بحياتي يللي هو انتوا بحبك يا بيّي”.
ومن المعروف أن علاقة صداقة متينة تجمع بين راغب وابنيه خالد ولؤي وذلك يظهر بوضوح من خلال مواقع التواصل الإجتماعي ويومياتهم.
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