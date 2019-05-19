هذا ما حققته شارة “يا دني” بصوت معين شريف لمسلسل “دقيقة صمت”

متابعة بتجـــــــــــرد: حققت شارة “يا دني” التي يقدّمها النجم اللبناني معين شريف بصوته لمسلسل “دقيقة صمت” الرمضاني مليوني مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” الشهير وذلك بعد أسبوعين على طرحها. الأغنية تحتلّ المراتب الأولى منذ إتاحة عرض الفيديو الخاص بها وذلك ضمن قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا “ترندينغ” عبر موقع “يوتيوب”. أغنية “يا ديني” وهي من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع مارك عبدالنور. يشار إلى أنّ مسلسل “دقيقة صمت” يضم نخبة من النجوم، وهو للكاتب سامر رضوان، والمخرج شوقي الماجري، وإنتاج شركتَيْ “الصبّاح إخوان” و”إيبلا الدولية”. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “يا دني”:

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