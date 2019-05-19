أنف كلوي كارداشيان يصدمُ جمهورها.. هل خضعتْ لعمليّة تجميل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ إطلالات نجمة تلفزيون الواقع، "كلوي كارداشيان"، مؤخرًا، تساؤلات مُحبّيها ومُتابعيها على منصّات التّواصل الاجتماعيّ المُختلفة، وذلك بسبب شكل أنفها الذي تغيّر، مُشكّكين بخضوعها لعمليّة تجميل.

ولاحظ المعجبون، تغيّر شكل أنف كلوي، بالتّحديد عندما شاركتْ في برنامج "لارا واسر" Divorce Sucks، حيث بدأوا بتداول صورتها، وهي خلف الماكيرفون تتبادل أطراف الحديث مع مُستضيفتها، إذْ بدا أنفها أصغر، ومرفوعًا أكثر من الأمام، غيّر من معالم وجهها كاملةً.

أضافتْ كلوي، مزيدًا من الحطب على نار إشاعات خضوعها لعمليّة تجميل الأنف، من خلال الصورة التي نشرتها عبر إنستغرامها، إذْ تعمّدت اتّخاذ وضعيّة جانبيّة في الصّورة، لتكشف لمُعجبيها عن شكل أنفها الجديد.

أجمعتْ تعليقات مُتابعي كلوي على السوشال ميديا، بأنّه لم يكن هُناك ضرورةٌ لخضوعها لعمليّة تجميل الأنف، وكتبوا لها بأنّهم يُحبّوها، حتّى وبعد أنْ جمّلتْ أنفها، لكنّه ينبغي عليها عدم فعل ذلك.

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يُذكر، أنّه لَم يكن خضوع كلوي كارداشيان لعمليّة تجميل الأنف أمرًا مُفاجئًا، ففي العام الماضي، كشفتْ النّجمة بأنّها تُفكّر بهذا الموضوع في كلّ يوم، بعد أنْ اتّهمها أحد المُعجبين بذلك، وأنّها تعتمد على الكونتور لتصغيره.