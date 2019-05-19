بريانكا تشوبرا وسيلينا غوميز تتصدّرا قائمة النّجمات الأكثر أناقة في كان 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هناك ثلاثة أشياء مضمونة دائمًا في مهرجان كان السّينمائيّ: الإبداعات السّينمائيّة الرّائعة، حضور أجمل النّجمات العالميّات، والكثير من الإطلالات السّاحرة والخاطفة للأنفاس.

وصل المشاهير برفقة مصمّمي إطلالاتهم إلى فندق "Côte d'Azur" الساحر يوم الثلاثاء للمشاركة في الدورة الـ 72 للمهرجان السّنويّ، والذي يُقام لمدّة أسبوعين، يتمّ فيه عرض أفضل الإبداعات السّينمائيّة.

وشهدت الأمسيّة الأولى العرض الأوّل، الذي طال انتظاره لفيلم الزومبي، حيث خطفتْ النّجمة سيلينا غوميز، الأنظار في أول ظهور لها، في مهرجان كان، وأذهلتنا بفستان أبيض من قطعتين من لوي فيتون.

وفي العرض الإفتتاحيّ لفيلم "Rocketman"، الذي يحكي قصّة حياة النّجم إلتون جون، تألّقتْ النّجمة، بريانكا تشوبرا، بفستان لامع وجذّاب من روبرتو كافالي، في حين ارتدتْ إيفا لونغوريا تصميمًا ذهبيًا، من توقيع كريستينا أوتافيانو، وجذبتْ جوليان مور الأنظار، بتصميم معدنيّ لامع من جيفنشي.

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ويبدو أنّ النّجمة، إيل فانينغ، هي نجمة الموضة على السّجّادة الحمراء لهذا العام، وفي أوّل ظهور لها على السّجّادة الحمراء، تألّقتْ بفستان خوخي مُزخرف بالأزهار من غوتشي، قبل أنْ تبرز قوّة الأزهار في فستان فالنتينو المتدفّق في عرض فيلم "Les Miserables".

كما لفتتْ النّجمة الهندية ديبيكا بادوكون، الأنظار هذا العام، أثناء حضورها العرض الأوّل لفيلم "Rocketman"، بأضخم ثوب شهدته السّجّادة الحمراء حتى الآن؛ كان عبارة عن فستان أبيض دراماتيكيّ، مصنوع خصيصًا لها من علامة "Dundas"، تميّز بكتفين مبالغ فيهما، وبربطة البو الضّخمة، وذيل طويل للغاية.