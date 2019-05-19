إلهام الفضالة: شخصيّة زوجي غريبة.. وموّلتُ زفاف ابنتي لهذا السّبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنّانة الكويتيّة، إلهام الفضالة، إنّها قامتْ بتمويل زفاف ابنتها منى العتيبي، وفعلتْ ذلك من أجل التّأكيد على أنّ الفرحة الأولى لها مذاقها الخاصّ، وأنّها كانت تريد أنْ تُصبح "جدة".

ونوّهتْ "الفضالة"، في برنامج "مجموعة إنسان"، الذي يقدّمه الإعلاميّ، علي العلياني، أنها كانت تُحرّض ابنتها على الزّواج وهي في سنّ الـ19 عامًا، لأنّها رأتْ رفيقاتها جدّات.

وعن الخلاف بينها وبين شقيقتها، التي لم تحضر "عُرس" ابنتها منى، قالت إلهام: "خلافي مع شقيقتي أمر عائلي، للبيوت أسرار".

وأعربتْ إلهام عن ندمها بسبب الزّواج المبكّر، لافتة، إلى أنّها تزوّجتْ وعمرها 16 عامًا، حيث نشأتْ في أسرة الأبّ والأمّ منفصلان، وتعيش مع جدّتها، وأرادتْ أنْ تعيش حياة مستقلّة وسط أحلام ورديّة لطفلة في عمر المُراهقة، ولكنّ المسؤوليّة كانت كبيرة.

وتابعتْ: "زوجي يمازحني بالزّواج عليّ، وذلك منذ 15 عامًا، لكنّه ما يقدر يسوي ذلك"، مضيفًة، أنّ زوجها الصّحفيّ، خليل التميمي، لا يُحبّ الظّهور معها عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، واصفًة شخصيّته بـ"الغريبة".

وأكّدتْ إلهام الفضالة، أنّ الفنانين "أيقونة"، في الأزياء والميك آب، حتى إنّ الكثيرين يتابعون كلّ شيء يرتدونه، وذلك قبل ظهور السوشال ميديا والفاشينيستات.

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وأعربتْ عن حُزنها الشّديد لوفاة الفنّان عبدالحسين عبدالرضا، واصفًة إيّاه بـ"الأبْ"، وتابعتْ أنّها سافرتْ إلى تركيا لمدّة ثلاثة أيام لكي تبكي على رحيله.

وأكّدتْ، أنّه لا يوجد خليفة لعبد الحسين عبد الرضا، ولكنّها اعتبرتْ أنّ الفنّان السّعوديّ، ناصر القصبي، هو أفضل ممثّل بالخليج حاليًا.

وعن صديقاتها المقرّبات حاليًا؛ قالتْ، إنّ فاطمة الصفي، وهيا الشعيبي من أقرب صديقاتها، لأنّهما معها في أفراحها وأحزانها.

وأشارتْ، إلى أنّها تستخدم "السناب شات"، للتّواصل مع متابعيها عن حياتها العمليّة، والقليل من شؤونها الخاصّة، إلا أنّها لا تحبّ أنْ تُظهر بيتها وخصوصيّاتها.

وتابعت قائلًة: "لا أملك حسابًا في تويتر وقررت منذ عامين أن أبتعد عن المشاكل في السوشال ميديا".