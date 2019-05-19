شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. وفاة والد "بركة" يشعل مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "بركة" بطولة النجم عمرو سعد، وفاة والده ضمن الأحداث، والذى يقوم بدوره الفنان رياض الخولي، ليدخل عمرو سعد في حالة من الحزن، خصوصا وهو يودعه، حيث أشعل هذا المشهد مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تأثر عمرو سعد بوفاة رياض الخولى.

وخلال الحلقة قام بركة بدفن والده وفقا لوصيته، ورفض "بركة" أخذ مراسم العزاء حتى ينتقم من المشاركين فى قتله.

المسلسل بطولة عمرو سعد، مع مشاركة كل من كمال أبورية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبدالله، للمنتج تامر مرسي.

Advertisements