سارة التونسى: سعيدة بالعمل فى "حكايتى" وأحب تجسيد الأدوار المركبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة سارة التونسى إنها سعيد بردود الفعل الإيجابية حول دورها فى شخصية "صوفيا" بمسلسل "حكايتى " والتى أثارت جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا، موضحة أنها تلقت رسائل من متابعى العمل من مختلف الوطن العربى.



سارة التونسى وياسمين صبرى في مسلسل حكايتى

وأضافت سارة لـ"الخليج 365" أن هذا الدور تحدٍ بالنسبة لها فهو يُعتبر دورين داخل دور واحد، شابة حالمة من أب مصري وأم فرنسية تقرّر العوده للعمل كمصممة أزياء ومسئولة عن المصنع الذى تدور حوله معظم الأحداث، أما الجانب الآخر فهو "صوفيا" الأم الحنون التى تحاول حماية ابنتها الوحيدة (ياسمين صبري) من شر عائلة قبل أن تكتشف إصابتها بالسرطان، ولأننى أحب الأدوار المركبة، قررت تقديم الدور بشكل جديد ومختلف.



سارة التونسى وجمال عبد الناصر

وأوضحت سارة إنها سعيد بالعمل مع المخرج أحمد سمير فرج على ثقته بموهبتي وبقدرتي على تقديم الدورين، وأيضا سعيدة جدا بالتعامل مع شركة سينرجي، كما أعتبر نفسى محظوظة جدا بالعمل مع كل فرد من فريق عمل مسلسل "حكايتى"، معلقة: فريق رائع بكل المقاييس.



مسلسل حكايتى

مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.