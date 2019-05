شكرا لقرائتكم خبر عن قبل النهاية.. 700 ألف مشاهد يطالبون بإعادة تصوير Game Of Thrones Season 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن مشاهدة آخر حلقة من الموسم الثامن والأخير من المسلسل الفانتازى Game of Thrones، ومنذ إطلاق حملة Remake Game of Thrones season eight with competent writers وما زالت أعداد الموقعين على البيان الإلكترونى للتعبير عن استيائهم ومطالبتهم بإعادة تصوير الموسم الثامن اعتمادا على الكتاب الأكفاء فى ازدياد.

وفى هذا السياق، بلغ عدد الموقعين على البيان الإلكترونى 700 ألف مشاهد يرون أن أحداث الموسم الثامن التى لم تعتمد على الرواية تم تسريعها، بالإضافة إلى أنها لم تكتب جيدا، نظرا لتأخر الكاتب الأمريكى جورج مارتن فى الانتهاء من الرواية، التى كان يتم الاعتماد عليها خلال المواسم الماضية.



Game of Thrones 8

وجاء البيان الإلكترونى الساخط من الموسم الأخير من Game of Thrones عقب عرض حلقة The Bells، ليؤكد أن David Benioff و DB Weiss كاتبا حلقات المسلسل غير جديرين به، وقدما حلقات مؤسفة لأنهما لم يكن لديهما الرواية للاعتماد عليها فى الموسم الثامن والأخير.



Game of Thrones

Advertisements

ورأى الموقعون على البيان أن David Benioff و DB Weiss اعتمدا على تسريع الأحداث بشكل مؤسف وغير منطقى فى كثير من الأحداث التى ليست بحاجة إلى خبير فنى ليكشفها، وعلى الرغم من أن الإنتاج كان مثيرًا للإعجاب، إلا أن الكتابة دمرت أفضل مسلسل تم عرضه على التلفزيون.



Kings Landing

"لقد شاهدنا ذلك لأكثر من ثمانى سنوات، وفي النهاية هذا ما نحصل عليه.. هكذا علق أحد الموقعين على البيان، الذى يرى فى الوقت نفسه، أن شبكة HBO لن تقوم بإعادة تصوير المسلسل ربما لعدة أسباب من بينها، أن 18 مليون شخصا شاهدوا الموسم، وأن نسبة الموقعين على البيان حتى الآن بمثابة المئات بالنظر إليهم.



مشهد من الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of Thrones

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن والأخير، المقرر عرضها فى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، العديد من المفاجآت على مدار حلقات المسلسل الدرامى الذى بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة HBO الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز