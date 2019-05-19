بالصور| للعام الثالث على التوالي.. حفل استقبال لمهرجان الجونة على هامش "كان السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

على هامش مهرجان كان السينمائي الذي يقام حاليًا، وللعام الثالث على التوالي، أقام مهرجان الجونة حفل استقبال بحضور عدد من صناع السينما العرب والأجانب.

وقد أقيم الحفل بمشاركة مجلة فاريتي العالمية.

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ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على صفحتها الخاصة بـ"إنستجرام"، صورًا من الحفل.

وكان في استقبال الضيوف المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، وأعضاء اللجنة الاستشارية، وحضر الحفل الفنان محمد رمضان، والمنتج طارق بن عمار، والمنتجة التونسية العالمية درة بشوشة، والممثلة نادية كوندا.

يذكر أن الدورة الحالية لمهرجان كان، تقام في الفترة من 15 إلى 25 مايو الجاري.