مهرجان كان 2019: ديبيكا بادوكون تفاجئ جمهورها وبريانكا شوبرا في قمة الرومانسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 مايو 2019 10:39 صباحاً - مرة جديدة تظهر نجمات بوليوود ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الثانية والسبعين، ولكن هذه المرة النجمة ديبيكا بادوكون Deepika Padukone كانت محور الحديث والأنظار على السجادة الحمراء وذلك بسبب إطلالتها الغريبة التي لم تكن مألوفة لدى البعض.

ديبيكا بادوكون ظهرت بفستان من الكشكش



الواقع أن النجمة ديبيكا ظهرت بأربع إطلالات في اليوم الرابع من مهرجان كان متألقة بأجمل ما لديها من أهم دور الأزياء العالمية ولافتة الأنظار اليها لتكون حديث الإعلام خاصة في فستانها الأخير المصمم من Giambattista Valli والذي لم يكن مألوفاً لدى البعض بسبب قماشه الكشكش وحجمه الكبير.

ومن الواضح أن بادوكون ملكت السجادة الحمراء بخطواتها وابتسامتها لافتة النظر اليها بإطلالتها الغريبة ومجوهراتها المقدمة من Lorraine Schwartz والتوربان الزهري الذي وضعته على رأسها.

ديبيكا شاركت محبيها كل إطلالاتها عبر حسابها الخاص في انستقرام معلقة على كل إطلالة انها في اليوم الثاني من مهرجان كان السينمائي منذ بدئه.

نظرات الحب بين ثنائي بوليوود



أما الثنائي بريانكا شوبرا Priyanka Chopra ونيك جوناس Nick Jonas فكانا في عالم آخر بسبب الأجواء الرومانسية التي ما زالا يعيشانها وكأنهما في أول أيام شهر العسل.

فقد نشرت بريانكا صوراً عبر انستقرام برفقة زوجها نيك في اليوم الثاني لهما ضمن فعاليات المهرجان، حيث حضرت كضيفة في حفل توقيع ماركات المجوهرات العالمية شوبارد Chopard.

إطلالتان متألقتان لبريانكا ونيك



وظهرت بريانكا بإطلالتين ناعمتين برفقة نيك معلقةً عليها بعبارة كان 2019، أما نيك فعلق على احدى الصور بالقول: "مرحباً جميلتي..كان 2019."

وبدا الثنائي في قمة الرومانسية والحب من خلال الصور التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والنظرات المشعة التي ظهرت عليهما.

كانجانا رانوت على السجادة الحمراء



كما حضرت حفل شوبارد النجمة كانجانا رانوت Kangana Ranaut التي ظهرت هذه المرة بفستان في غاية الأناقة على عكس اطلالتها الأولى بالساري الهندي في أولى أيام المهرجان.

يشار الى ان مهرجان كان السينمائي انطلق يوم 13 أيار /مايو، وسوف يقام بين الفترة من السادس عشر، وحتى الثالث والعشرين من أيار/مايو 2019.

مهنياً، تتحضر بريانكا لإطلاق وعرض فيلمها المرتقب "The Sky Is Pink" من اخراجShonali Bose حيث يشاركها البطولة كل من فرحان اختر Farhan Akhtar و Zaira Wasim في أدوار محورية.