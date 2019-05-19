كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل لمس أكتاف الحلقة 13 رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الثالثة عشر من مسلسل لمس أكتاف للنجم ياسر جلال، حيث يطلب ياسر جلال أن يصطحب منجى رغما ‏عنه إلى الشرطة للاعتراف بارتكابه جريمة قتل الضباط.‏

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏