كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل هوجان الحلقة الثالثة عشر رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "هوجان" حيث نجح محمد إمام، هوجان فى إنقاذ كمال اللباد وابنته من الهجوم المسلح أثناء عودتهما من المقابر، ونقل نور بعد إصابتها بطلقة إلى المستشفى لتلقى العلاج.
وأصدر كمال اللباد أوامره، بسرعة الوصول للجناة وأخذ هوجان وفهد وذهبوا إلى "رامى غيته" فى معرض السيارات الخاص به، وتعدوا عليه بالضرب اعتقادًا منهم أنه من أرسل البلطجية لإطلاق النار عليه.
مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، صلاح عبدالله، محمد أسامة، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.