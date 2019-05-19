مسلسل هوجان الحلقة الثالثة عشر رمضان 2019

وأصدر كمال اللباد أوامره، بسرعة الوصول للجناة وأخذ هوجان وفهد وذهبوا إلى "رامى غيته" فى معرض السيارات الخاص به، وتعدوا عليه بالضرب اعتقادًا منهم أنه من أرسل البلطجية لإطلاق النار عليه.

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، صلاح عبدالله، محمد أسامة، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.