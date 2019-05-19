شاهد.. الهام شاهين ترد على اتهامها بالشتيع بسبب زيارتها ضريح الامام موسى الكاظم!

كتب امير فتحي في الأحد 19 مايو 2019 09:54 صباحاً - رفضت الفنانة المصرية، إلهام شاهين اتهامها بالتشيع؛ بسبب زيارتها لضريح موسى الكاظم في العاصمة العراقية بغداد مؤكدة انها مسلمة فقط وانها تحترم جميع الاديان والطوائف.

كلام الهام شاهين جاء اثناء استضافتها في برنامج “شيخ الحارة”، حيث سألتها الاعلامية بسمة وهبة فضحكت الهام شاهين وقالت “انا ملتي مسلمة اكيد وانا احترم كل الاديان السماوية”.

وأشارت الهام شاهين إلى أنها ذهبت لزيارة الضريح بالصدفة أثناء تكريمها في العراق حيث شاهدت افواج كبيرة من الناس ترتدي لباسا اسودا فاستغربت وسألت عن الامر فاجابوها انه ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم.

وتابعت الهام شاهين كلامها “انا قاريه عنه حاجات وعطيوني معلومات عنه من احفاد سيدنا علي عليه السلام وحفيد الحسين يعني ففرحت جدا وقلت ايه الصدفة الجميلة دي النهاردة ذكرى استشهاده فرحت الاوتيل لبست ثياب حشمة ورحت رزت الضريح”.