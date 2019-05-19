تحرير طفل كويتي انحشر في غسالة منزله!

كتب امير فتحي في الأحد 19 مايو 2019 09:54 صباحاً - تمكن رجال الإطفاء في الكويت فجر اليوم الأحد، من تحرير طفل بعد انحشاره في غسالة منزله بمنطقة الفردوس.

وقالت الإدارة العامة للإطفاء إن رجال إطفاء مركز العارضية تمكنوا من تحرير الطفل دون أن يصاب بأي أذى.

وأظهرت الصور التي نشرتها الإدارة العامة لحظة انحشار الطفل داخل الغسالة بشكل كبير جداً وسط جهود رجال الإطفاء الذين تمكنوا من إخراجه منها.