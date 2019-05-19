نادين نسيب نجيم تسرق الأنظار: “العيون بتحكي كل شي”

متابعة بتجــــــــــرد: سرقت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار بأحدث صورها عبر حسابها على موقع “إنستجرام” الشهير.

وظهرت نادين في الصورة وهي تابعة للحملة الدعائية الخاصة بإحدى ماركات العدسات اللاصقة، بإطلالة ساحرة في لقطة التركيز فيها على عينيها. وكتبت نادين بتعليقها على الصورة: “العيون بتحكي كب شي”.

وحصدت الصورة أكثر من ربع مليون علامة إعجاب بعد ساعات قليلة على نشرها وآلاف التعليقات التي أثنى من خلالها الجمهور على جمال نادين الاستثنائي.

تجدر الإشارة إلى أن نادين نسيب نجيم تخوض السباق الدرامي لشهر رمضان الحالي بمسلسل “خمسة ونص” إلى جانب النجمين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار.