باسم ياخور يبرع في تقليد ناقة.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان باسم ياخور عبر خاصية “ستوري” على موقع “إنستجرام”، بمقطع كوميدي مصور ظهر من خلاله في إحدى المناطق الصحراوية وأمامه ناقة، وقلد باسم ياخور طريقة أكل الناقة، ونال المقطع إعجاب الكثيرين من جمهور ياخور.

وأشاد الكثيرون من محبي باسم ياخور ومتابعيه بطريقة تقليده هذه الناقة أثناء تناولها للأكل، وأكدوا له أنه مميز للغاية ليس بالتمثيل فقط بل في الحياة العادية، فدائما ما يقدم لهم مقاطع كوميدية.

يشار إلى أن باسم ياخور يشارك في بطولة مسلسل “حرملك”، مع نخبة من نجوم الدراما السورية والعربية من بينهم: باسل خياط، درة، سامر المصري، جيني إسبر، وجمال سليمان.. صفاء سلطان، وباسل الزارو، وآخرون، وهو من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحق.

وتدور أحداثه في إطار تاريخي ما بين عامي 1513 و1516 بين دمشق والقاهرة عن صراع المماليك على الحكم ووصولهم له والتحكم بالمشهد السياسي ككل، ويتناول العمل خبايا القصر الحاكم في تلك الفترة.