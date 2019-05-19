لهذا السبب ذهبت إلهام شاهين للطبيب النفسي

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة إلهام شاهين، عن السبب وراء ترددها على أحد الأطباء النفسيين، وذلك خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “شيخ الحارة”، الذي يذاع على إحدى الفضائيات.
وقالت إلهام شاهين، إن وفاة والدتها، كانت بمثابة انكسار لها، مشيرة إلى أنه عقب فراق والدتها، شعرت بإرهاق عصبي شديد، ونصحها بعض المحيطين بها، بتناول مهدئات، وهو ما أصابها بحالة اكتئاب، إلى أن قررت أن تذهب لطبيب نفسي.
ورغم تجاوزها هذه المرجلة، فإنها ما زالت تتعايش مع والدتها، وتتحدث مع صورتها في المنزل، كما تحتفظ بالكثير في ملابسها، حتى الآن.
وأشارت إلى أنها تحتفظ بطرحة الصلاة التي كانت ترتديها والدتها، ولم تقم بغسلها منذ أكثر من 10 سنوات، للحفاظ على رائحتها.
الجدير بالذكر أن إلهام شاهين غابت خلال الموسم الرمضاني الحالي عن الدراما التلفزيونية، بالرغم من تحضيرها لمسلسل جديد خلال الأيام الجارية، ومن المقرر أن تبدأ التحضير الفعلي له عقب إجازات عيد الفطر المبارك.
وتستعد إلهام لبدء تصوير فيلم “أهل العيب” مع الفنانة منة شلبي، الذي من المقرر أن يطرح خلال فترة عيد الأضحي المبارك، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم السينما المصرية.
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