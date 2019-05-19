أرنولد شوارزنيجر يتعرض لهجوم مُباغت من الخلف – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرح أحد الأشخاص نجم هوليود القوي، أرنولد شوارزنيجر، أرضًا، بضربة مُباغتة من الخلف، خلال التقاط الأخير صورًا “سيلفي” مع جماهير داخل قاعة رياضية في جنوب إفريقيا.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، الضربة المباغتة التي تعرض لها شوارزنيغر، الذي كان يُشارك في التحكيم على مسابقة للمصارعة باسم أرنولد كلاسيك أفريكا للهواة في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، حسبما أوردت صحيفة صن البريطانية.

وقام الأمن الخاص بنجم أفلام القوة والحركة أرنولد، 71 عامًا، على الفور بالإمساك بالمهاجم الذي لم يتم الكشف عن هويته، أو الدافع من وراء فعلته.

وقال أرنولد وفي وقت لاحق، إنه اعتقد في بادئ الأمر أن حشدًا من المعجبين احتك به فقط، قبل أن يتبين له أنها ركلة بعد مشاهدته للفيديو. وغرّد على تويتر بالقول: “أشكركم على اهتمامكم، لكن لا يوجد ما يدعو للقلق. اعتقدت أن ما حدث بسبب الحشد وهو يحدث لي كثيرًا”. وأضاف: “أدركت فقط أنني تعرضت للركل عندما رأيت الفيديو مثلكم جميعًا. أنا سعيد لأن الغبي لم يقاطع (تصوير) سناب شات الخاص بي”.

Advertisements

وفي وقت سابق، شوهد الرجل يتربص خلف العملاق السينمائي قبل أن يبدو أنه قد تم سحبه من قبل فريق الأمن الشخصي للنجم، حسبما ذكر موقع ساندتون كرونيكل.

ومع ذلك، تسلل مسرعًا ليهاجم أرنولد مستغلا انشغال الأخير بالتقاط سيلفي سناب شات.