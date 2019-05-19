شريف منير يكشف سبب تأخر الجزء الثاني من “الزيبق”

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الفنان شريف منير جمهوره، عبر حسابه الشخصي، على موقع “إنستجرام” بمقطع مصور وجّه من خلاله رسالة لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكل دول الوطن العربي، ليجيب عن استفساراتهم بخصوص مصير الجزء الثاني من مسلسل “الزيبق”.

وقال شريف منير إن المسلسل تم الانتهاء من كتابته منذ سنتين، وأننا لم نقم بالكذب على أي شخص، وأن الجهة المشرفة على العمل لم تمنحنا التصاريح، ونتمنى أنا وكريم عبد العزيز أن نقدم هذا العمل لأنه سيبدأ بتواجد عمر بطل العمل بإسرائيل، وأتوقع أن ينال إعجابكم بشكل كبير.

الجدير بالذكر أن النجم شريف منير، ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه الجديد “الممر” الذي يشارك في بطولته بجانب أحمد عز، محمد فراج، أحمد فلوكس، أحمد رزق، هند صبري، أمير صلاح الدين، أحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي.

وغاب “منير” عن السباق الرمضاني الجاري، وانشغل بتقديم برنامجه الشهير “أنا وبنتي” مع ابنته أسما، والمذاع عبر إحدى الفضائيات.