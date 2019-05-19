رسالة مؤثرة من أحلام لزوجها في ذكرى زواجهما السابعة عشر

متابعة بتجــــــــــرد: إحتفلت النجمة الإماراتية أحلام بذكرى زواجها السابعة عشر من بطل الراليات ورجل الأعمال مبارك الهاجري عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

أحلام نشرت رسمة كاريكاتورية مميّزة لها مع زوجها، وبتعليقها عليها وجهت له رسالة مباشرة أعربت من خلالها عن مدى حبّها له فكتبت: “كل عام وانت الروح والقلب وعيوني اللي اشوف بها حبيبي مبارك احمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري شكراً لانك اخترتني من بد الكل شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمه ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦ نكمل ١٧ سنه زواج وسعاده الحمد لله”.

صورة أحلام حصدت عشرات آلاف التعليقات من متابعيها الذين تمنوا لها دوام السعادة والإستقرار والنجاح.

على صعيد آخر، تنشغل ⁩أحلام خلال الفترة الراهنة بالعمل على ألبومها الجديد والمقرر أن يبصر النور خلال العام الجاري.