أصالة في أعنف هجوم على نوال الزغبي.. وتتوعّدها بعد رمضان

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج “مجموعة إنسان”، الذي حلّت عليه ضيفةً مؤخرًا عبر شاشة “ام بي سي”.

ومن بين التصريحات التي أغضبت شريحة واسعة من الجمهور، حديث نوال الزغبي عن صاحب صفحة “شرطة المشاهير” الراحل راغد قيس وصديقته “أمل حمادة” التي اشتهرت بفيديوهاتها الكوميدية، حيث صرّحت أنها لم تندم على ملاحقتهما قضائيًا وأنها لم تنشر لهما تعزية بعد وفاتهما لأنها لم تشعر في أنها ترغب بالقيام بذلك وقالت: “أنا لا أعرف كيف أكذب”، وحين سألها العلياني إن كان الفنانين الذين نشروا رسائل تعزية لقيس وحمادة قد كذبوا في منشوراتهم، أجابته بأن معظمهم كذبوا.

من جهتها أعربت أصالة عن انزعاجها ممّا قالته نوال الزغبي، وشنّت هجومًا شرسًا عليها في أعنف ردّ عبر حسابها على موقع “تويتر” دون أن تذكر اسمها حيث كتبت: “لا أحد في هذا العالم يعتب أو يستمرّ في الخصام مع أشخاص رحلوا…أوّ حتّى يذكرهم بالسّوء أو يتحدّث عمّا فعلوا حين كانوا بيننا… ومن يفعل ذلك فهو إنسان غريب !!!! وبعد رمضان بقلكم هو إنسان شو بالظبط”.

وعلى ما يبدو فإن ردّ أصالة على كلام نوال الزغبي لن يتوقف عند هذا الحدّ، وسيكون له تتمّة بعد الشهر الفضيل، خاصةً أن تغريدتها نالت سيلًا من التعليقات المتضاربة حول الموضوع والتي وصلتها من الجمهور والناشطين عبر موقع “تويتر” الشهير.