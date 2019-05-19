وسام حنا: أعيش حبّاً مستحيلا في "متاهات".. وأبحث عن عروس في الواقع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان اللبناني، وسام حنا، عن ملامح شخصيته في خماسية "متاهات" إخراج مروان بركات وإنتاج شركة غولدن لاين.

وأعرب حنا خلال لقائه مع "فوشيا" عن سعادته بهذه الشخصية معتبرًا أنها تشبهه في الواقع، كما وتختلف عن بقية الشخصيات التي قدمها، متمنياً أن تعجب المشاهدين عند عرضها،

وأعلن الفنان عن توقعاته أن تعجب الشخصية كل من يعيش قصة حب مستحيلة، وكل من تستهويه هذه الحكايات.

من جانب آخر؛ أشار حنا إلى أنه يتعمد الظهور ضمن أعمال يكون عرضها خارج الموسم الدرامي في شهر رمضان بعيدًا عن ضغط الأعمال حتى يأخذ العمل حقه عند العرض.