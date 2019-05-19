نوال الزغبي: الحياة وجعتني.. ونانسي وإليسا متحالفتان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عن تفكيرها في قرار اعتزال الفن كثيرًا، مشيرة إلى أنها تراجعت عن هذه الفكرة، ولن تعتزل إلا بعد الوصول لسنْ الـ 60 عامًا.

وأوضحت الزغبي في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "عائشة شو"، الذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، أن المرة الأولى التي اتخذت فيها قرار اعتزال الفن كانت في عز نجاحها، لأنه كان لديها هاجس أنها تريد الاعتزال وهي ناجحة.

وقالت الفنانة اللبنانية إن المرة الثانية التي فكرت فيها بالاعتزال كانت وقت طلاقها من زوجها ووالد ابنتها "تايا"، لافتًة إلى أن هناك ظروفا تدفع الفنان للتفكير في الابتعاد والاعتزال.

وأضافت أنها لن تفكر في سرد حياتها الشخصية عبر "سيرة ذاتية"، بمسلسل أو فيلم، لأنها تحب أن تكون حياتها الشخصية منغلقة على نفسها.

واستطردت نوال الزغبي بأن الأموال وحدها دون موهبة لا تصنع نجومية في عالم الغناء، مبينة أن الأموال من الممكن أن تصنع نجومية عبر "السوشال ميديا" فقط.

كما أشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، لذلك تحرص على متابعة "تويتر، وإنستغرام"، بنفسها، لكن "فيسبوك"، تُشرف عليه شركة خاصة.

وأكدت أنها تقوم بالرد بنفسها على رسائل متابعيها، وفي أوقات كثيرة ترد على رسائلهم وفي مرات أخرى لا تستطيع بسبب كثرتها، وذكرت أنها استجابت ذات مرة لتعليقات متابعيها عندما طرحت ألبومًا غنائيًا مكونا من 8 أغاني، حيث تفهمت وجهة نظرهم وجعلت الألبوم 10 أغاني.

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وعن شراء المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ونسب المشاهدة على يوتيوب، قالت إنها لم تفكر يومًا في هذا الأمر، حتى في أزمتها الأخيرة التي تم فيها حذف عدد كبير من المتابعين لبعض النجوم.

وشددًت نوال على أنها لا تتدخل في اختيار أفكار الفيديو كليبات، لكنها تتعاون مع المخرج من باب إبداء الرأي.

وتابعت أن هناك فنانين ظهروا ثم اختفوا من الساحة، إلا أنها أصرّت على التواجد، وابتعدت عن وائل كفوري، لأن "الديو"، كان بالبدايات، وبعدها انطلقت.

وعن التحالفات الغنائية في لبنان مثل تحالف نجوى كرم ونوال الزغبي، ونانسي عجرم وإليسا، قالت: "نعم يوجد تحالفات لبنانية، ونانسي وإليسا متحالفين؛ لأنهما صعدا سويًا، ولكني ونجوى ظهرنا قبلهما، ولكن هذا لا يعني أن الساحة ليست مقسومة، بالعكس أحب نانسي كثيرًا، وأهنئها على قدوم مولودتها".