دينا فؤاد في "هاني في الألغام": الله يخربيتك يا بوسي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهارت الفنانة المصرية الشابة دينا فؤاد بشكل كبير، بعدما وقعت في الفخ الذي نصبه لها الفنان المصري هاني رمزي خلال برنامج "هاني في الألغام" والذي أذيعت حلقتها اليوم السبت على قناة الحياة.

وبدأ البرنامج بالخدعة وحركة التمويه التي تشارك فيها المذيعة بوسي شلبي خلال الفقرة الأولى والتي تساعد في إيقاع النجوم بالمقلب.

وبدأت دينا فؤاد رحلتها مع السفاري بحالة من الهدوء والثبات، إلا أن زيادة السرعة التي استخدمها السائق أرعبها وأفزعها مماد فعها للصراخ بشكل شديد وظلت تردد:" الله يخربيتك يا بوسي".

وعلت صرخات الفنانة فور زيادة سرعة السيارة، عندما قام السائق بزيادة أكثر زاد خوفها وزعها، وسط ذلك كله تواصل معها الفنان هانى رمزى، عبر الهاتف اللاسلكى، ليزيد من غضبها بعد طلبه من السائق زيادة السرعة.

الأمر الذي أدخلها في حالة فزع، خاصة بعد أن شاهدت التفجيرات من حولها ووفاة عدد من الأشخاص ودخلت في حالة بكاء هستيري بعدها، ما دفع هاني رمزي للتدخل والكشف عن المقلب في محاولة منه لتهدئة دينا فؤاد، معتذرا لها، إلا أن الأخيرة ظلت تردد: "الله يخرب بيتك".

Advertisements

وفي تصريحات صحفية خلال السويعات الماضية، أكد الفنان هاني رمزي، أن حلقة الفنانة دينا فؤاد من أصعب حلقات البرنامج، حيث انهارت بشكل فظيع وتعبت جداً، وتقيأت".

وتعتمد فكرة البرنامج، على استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية، بوسي شلبى، لإحدى المناطق الصحراوية بالصحراء الغربية، وتحديدًا "سيوه"، ليفاجأ الضيف هُناك بأنه وقع فى حقل ألغام، لتبدأ بعدها أحداث المقلب، كما استدرج العديد من المشاهير إلى وسط الصحراء الخالية.