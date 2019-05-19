حاتم العراقي: سعيد بتفاعل الجمهور مع مقدمة مسلسل "العرضحالجي" 

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"الخليج 365" من بيروت: أبدى الفنان حاتم العراقي سعادته بنجاح شارة المسلسل العراقي "العرضحالجي" الذي يعرض خلال رمضان على قناة "mbc العراق"، وهي من الحانه وغنائه، ومن كلمات الشاعر ماجد عوده، وتوزيع موسيقي للمايسترو مهند خضر.

وأكد حاتم العراقي أنه قام بتلحين الأغنية بأسلوب موسيقى وغنائي مناسب لأحداث المسلسل المتنقلة بين الدراما والمواقف الكوميدية من خلال تغير النقلة اللحنية بين بدايتها ونهايتها، والتي لاحظها الجمهور وتفاعل معها خلال عرض الشارة، مشيراً الى أنه من الأعمال التي يعتز بها بين الأعمال الغنائية الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان .

"العرضحالجي" بطولة الفنان قاسم الملاك ومجموعة كبيرة من نجوم التمثيل من بينهم إنعام الربيعي، هناء محمد، محمد هاشم، حسين عجاج، سولاف جليل وغيرهم، وهو من تأليف قاسم الملاك وإخراج جمال عبد جاسم.

هذا ويستعد حاتم العراقي لمجموعة من الأعمال التي سيقدمها ويعرضها خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتي سيكشف عنها بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات منتجة أعماله الغنائية، الى جانب الحفلات التي سيقدمها خلال نفس الفترة.



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