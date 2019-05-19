شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حلقات باقية وينتهى أحمد فهمى وهنا الزاهد من تسجيل "عربى إنجليزى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المؤلف الإذاعى محمد عبد الحميد إنه سعيد جدا بنجاح ورد فعل الجمهور الإيجايبة من خلال مسلسل إذاعى يحمل اسم "عربى إنجليزى"، والذى يذاع على شبكة راديو النيل.



هنا الزاهد مع المؤلف محمد عبد الحميد ورنا خليل

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وأضاف محمد لـ ”الخليج 365” أنه يشعر براحة كبيرة بالعمل مع أسرة المسلسل ككل، و يتبقي 10 حلقات وينتهى من تسجيل الحلقات بشكل كامل مع أحمد فهمى وهنا الزاهد، واتمنى باقى الحلقات تنال إعجاب الجمهور، لوجود أحداث جديدة في مسلسل.



أسرة مسلسل عربى إنجليزى

يذكر أن مسلسل "عربى إنجليزى"، من بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، ويشاركهما البطولة كل من عمرو عبد العزيز ودعاء رجب من تأليف محمد عبد الحميد ورنا خليل وإخراج حسين إبراهيم.