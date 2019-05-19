شكرا لقرائتكم خبر عن "اخلع" دويتو جديد أمير يزبك وأمينة في عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان اللبنانى أمير يزبك، والمطربة أمينة، لتطرح فيديو كليب على طريقة دويتو جديد، يحمل اسم "اخلع"، من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وإيقاعات طونى عنقة،ومن المقرر أن يتم طرحها في عيد الفطر المبارك.

وحصل ”الخليج 365” على صور الكليب قبل طرحه على الفضائيات، وتقول كلمات الأغنية : عازمك الليلة عالرقصة.. بدنا نرقص.. بدنا ننسى.. وكلن يجتمعوا حوالينا.. وتبقى عيون الكل علينا.. اخلع..يلا..اخلع..السهرة وبدها تولع.. كلّو عم يتدلع..اخلع..يلا..اخلع.

يذكر أن المطربة أمينة أعربت عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على فيديو كليب أغنية "عاش يا وحش" التى طرحته الشهر الماضى ويذاع حاليًا على "مزيكا" وحقق نسب مشاهدة عالية وهو من إخراج جميل جميل مغازى.