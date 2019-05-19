شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة.. Watch it تجدد توافر خدماتها مجانا للمشتركين حتى نهاية مايو..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة Watch it للمحتوى الإعلامى الرقمى، عن توافر خدماتها مجانا للمشاركين حتى نهاية شهر مايو.
ومع إعادة إطلاق المنصة الجديدة اليوم، تقوم المنصة الرقمية "Watch it" اعتذارها لكل مشتركيها وتتيح لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما تعلن المنصة توفير خدماتها مجانا وحتى نهاية شهر مايو 2019.
كانت منصة "Watch it" أعلنت أنه أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بدء شهر رمضان المعظم، تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات المنصة وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتى.
وللتسجيل فى منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامي الرقمي، من خلال الموقع الإلكتروني WWW. Watchit.com
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