شكرا لقرائتكم خبر عن اسمعها.. مادونا تطلق أغنيتها الجديدة "Future" مع كوافو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت مادونا تعيش فترة بريقها الفني المميزة، حيث أطلقت النجمة العالمية مادونا أغنية جديدة حملت اسم "Future" و ذلك عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" و الأغنية دويتو مع مغنى الراب الشهير كوافو .

يذكر أن مادونا خلال الفترة الماضية أطلقت عددا من الاغنيات التي حققت نجاحا ملحوظا ، ومنها أغنية "Crave " مع النجم العالمي Swae Lee بالإضافة إلى أغنية " I Rise " التي استطاعت أن تحصد سلسلة من عبارات الإشادة و الثناء حول قدرة مادونا علي تجديد و تطوير موهبتها .