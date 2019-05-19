شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل حاليا المطرب الشعبى طارق الشيخ على التحضيرات النهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعى وحسين محمود وغيرهم ويشمل 8 أغانى تتنوع بين الدراما والشعبى ومازال فى مرحلة الاستقرار على اسمه كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .

طارق طرح مؤخرا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل إسم "حظي خاني" وهي من الحانه، وكلمات سامح الكومي، وتوزيع محمد جابرواخراج محمد حجازى.

وتقول كلمات الأغنية "أنا حظى خانى مع الاسف وإتخلى عنى، حظى خانى وعاشرت ناس كل شغلتها الأذى كان لازم أبعد عنهم وأنفد بجلدى، ومكنش أبدا زيهم ولاحاجة من دى وطلعتى منهم فى النهاية بمعجزات " .