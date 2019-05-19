لمس أكتاف 13.. إصابة ياسر جلال برصاصة أثناء هروبه من الشرطة ‏بمنطقة السحر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 13 من مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، بمواجهة أدهم "ياسر جلال" ومنجى "شريف دسوقى"، بخطته ليقع بحمزة "فتحى عبد الوهاب" فى يد الشرطة، لكن منجى ينكر، فى الوقت الذى يتيقن فيه حمزة من خيانة منجى، ويطلب ياسر جلال أن يصطحب منجى رغما عنه إلى الشرطة للاعتراف بارتكابه جريمة قتل الضباط.
وقبل أن يتخلص حمزة "فتحى عبد الوهاب" من منجى "شريف دسوقى" بعد تأكده من خيانته، تهاجم قوات الشرطة منطقة "السحر" للقبض على "أدهم"، وتقع اشتباكات بين مافيا منطقة "السحر" وقوات الشرطة، يحاول الأربعة الهروب من خندق تحت الأرض ويصاب أدهم برصاصة فى قدمه.
ينجح الأربعة بقيادة حمزة "فتحى عبد الوهاب" فى الهرب عن طريق النفق، وهناك يجد زوجته عايدة "حنان مطاوع" وأخيه زيدان "محمد عز" فى انتظاره بسيارة فى محاولة لتخليصه من الشرطة، وكان أدهم لا يقوى على المشى غارقا فى دمائه حتى سقط مغشيا عليه.
قبل انطلاق السيارة تطلب عايدة "حنان مطاوع" من حمزة "فتحى عبد الوهاب" أن يترك أدهم – المغشى عليه – خوفا من موته أثناء سيرهم بالسيارة وينكشف أمرهم، وبالفعل يوافق حمزة، وتتحرك السيارة ومازال أدهم طريح الأرض.
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
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