شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 13.. إصابة ياسر جلال برصاصة أثناء هروبه من الشرطة ‏بمنطقة السحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 13 من مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، ‏بمواجهة أدهم "ياسر جلال" ومنجى "شريف دسوقى"، بخطته ليقع بحمزة ‏‏"فتحى عبد الوهاب" فى يد الشرطة، لكن منجى ينكر، فى الوقت الذى يتيقن ‏فيه حمزة من خيانة منجى، ويطلب ياسر جلال أن يصطحب منجى رغما ‏عنه إلى الشرطة للاعتراف بارتكابه جريمة قتل الضباط.‏

وقبل أن يتخلص حمزة "فتحى عبد الوهاب" من منجى "شريف دسوقى" بعد ‏تأكده من خيانته، تهاجم قوات الشرطة منطقة "السحر" للقبض على "أدهم"، ‏وتقع اشتباكات بين مافيا منطقة "السحر" وقوات الشرطة، يحاول الأربعة ‏الهروب من خندق تحت الأرض ويصاب أدهم برصاصة فى قدمه.‏

ينجح الأربعة بقيادة حمزة "فتحى عبد الوهاب" فى الهرب عن طريق النفق، ‏وهناك يجد زوجته عايدة "حنان مطاوع" وأخيه زيدان "محمد عز" فى انتظاره ‏بسيارة فى محاولة لتخليصه من الشرطة، وكان أدهم لا يقوى على المشى ‏غارقا فى دمائه حتى سقط مغشيا عليه.‏

Advertisements

قبل انطلاق السيارة تطلب عايدة "حنان مطاوع" من حمزة "فتحى عبد ‏الوهاب" أن يترك أدهم – المغشى عليه – خوفا من موته أثناء سيرهم ‏بالسيارة وينكشف أمرهم، وبالفعل يوافق حمزة، وتتحرك السيارة ومازال أدهم ‏طريح الأرض.‏

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏