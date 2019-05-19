شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يرصد نجاح مسلسل "حكايتى" لياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت الفنانة ياسمين صبرى، جذب انتباه المشاهدين، خلال الحلقات الأولى من مسلسل "حكايتى"، المُذاع عبر شبكة تلفزيون "cbc"، وحازت على إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين أكدوا نجاح المسلسل.



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وصف رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، دويتو ياسمين صبرى، مع أحمد حاتم بأجمل قصة حب، وإشادة بالدور المميز للفنانة ياسمين صبرى، وعن الأحداث المتنوعة التى لا يشعر بها المشاهد بالملل .



تغرايدت مسلسل حكايتى



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مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.