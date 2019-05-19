شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 13 من "علامة استفهام".. محمد رجب يعترف بحبه لـ ميرهان حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "علامة استفهام"، حيث انتهيت الحلقة السابقة، بعد طلب "فؤاد الشواف" محمود البزاوى بزواج "نوح الشواف" محمد رجب ابن شقيقه وابنته "مروة" جيهان خليل، الأمر الذى رفضه "نوح" واقترح عليه أن تتزوج من شقيقه "جاسر" الأمر الذى رحب به عمه.

وأثناء مغادرة "نوح" لمنزله، طلبت منه "صباح" كوكى بأن تتحدث معه، وتخبره بأنها تحب شخص من عائلة كبيرة، فى إشارة منها لحبها له، الأمر الذى أخرجه عن شعوره بصفعها على وجهها

وأجرى "نوح" اتصال بـ "رحاب" ميرهان حسين، وطلب مقابلتها لتناول العشاء سويا بأحد المطاعم، وأثناء الحديث بينهما ، نفت "رحاب" عن وجود أى علاقة بينها وبين "جاسر شقيقه، لينتهى اللقاء بإعتراف "نوح" بحبه لها.

مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.